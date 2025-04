"Bisher wissen wir nur, dass die Ausnahme ja erstmal vorläufig ist", sagte Eschborn. Die Richtung sei jedoch, dass die Versorgung mit Arzneimitteln, Gesundheits- oder Medizintechnikprodukten "so oder so teurer" werde. Da gebe es aber zwei Optionen, "dass wir die Sicherheit der Versorgung für uns in Deutschland in die eigene Hand nehmen" oder die Produkte wegen der US-Zölle teurer würden. Er halte die erste Variante für besser, meinte Eschborn. Arbeitsplätze sind aus seiner Sicht in Deutschland vorerst nicht bedroht.