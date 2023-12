Studie Aktuelle Krankheitswelle könnte mehr als 30 Milliarden Euro kosten

Hausärzte hatten bereits vor den Weihnachtsfeiertagen empfohlen, sich vor Feiern und Familientreffen zumindest auf Coronaviren zu testen. In den vergangenen Wochen hatte die Welle von Atemwegserkrankungen bereits zu massiven Störungen in unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft geführt, von gestrichenen Zug- und Busverbindungen bis hin zu Unterrichtsausfällen an Schulen oder Angebotsreduzierungen an Kitas.