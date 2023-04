Diese Zeit wurde auch genutzt, ergänzt Fabian Huneke, die abgeschalteten Kapazitäten wurden mehr als ersetzt. Allerdings nicht überall. Der Süden Deutschlands hängt ein wenig hinterher. Das betrifft die Kraftwerkskapazitäten und auch den Netzausbau. Es geht also nicht nur um die fehlenden Windräder in Bayern. Das erklärt auch, warum Markus Söder "Isar2" am liebsten in Eigenregie weiterbetreiben würde. Wasserdampf steigt aus dem Kühlturm vom Atomkraftwerk Isar 2. Davor steht ein Stall mit einer Photovoltaikanlage. Bildrechte: dpa

Zur Erinnerung: Es war die Angst vor dem GAU, der uns nach der Fukushima-Katastrophe 2011 kollektiv erfasst hatte. Auch Szenarien wie Flugzeugabstürze - gewollt oder ungewollt - wurden diskutiert. Motto: Wenn sich andere Länder noch wohlfühlen mit einer solchen Technik in der Nachbarschaft, bitte! Wir tun es jedenfalls nicht mehr. Und Entfernungen (und Windrichtungen) spielen bekanntlich eine große Rolle bei Atomunfällen aller Art. Der ARD-Deutschlandtrend vom April 2011 zeigte ein ungewohnt eindeutiges Bild: 43 Prozent der Deutschen wollten einen Atomausstieg um das Jahr 2020 herum, noch einmal 43 Prozent sogar noch früher. Es müssten heute also 86 Prozent der Deutschen richtig glücklich sein, dass ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist. So ganz nebenbei: 68 Prozent wollten damals für mehr Sicherheit sogar höhere Strompreise in Kauf nehmen.

Die Antwort von Fabian Huneke: Nein. Er gibt aber zu, dass es im vergangenen Herbst noch anders ausgesehen hat. Als nämlich unklar war, ob wir rechtzeitig genügend Flüssiggas ins Netz bekommen würden und dazu ausreichend Gas aus Norwegen oder den Niederlanden und wie kalt der Winter wird. Deshalb war mit den Unwägbarkeiten von damals die Entscheidung über Verlängerung der Laufzeiten bis April 2023 in Ordnung. Nur wir hätten den Atomstrom nicht gebraucht. Wir hatten alternatives Gas, wir haben gespart, der Winter war nicht so kalt und die Franzosen - die wir mit unseren Windrädern über den heißen und trockenen Sommer gebracht haben - lieferten mehr Atomstrom als prognostiziert.

Insgesamt war die Verlängerung der Laufzeiten nicht notwendig. Fabian Huneke, Energiemarktexperte Energy Brainpool

Auch dürfen wir bei der Diskussion nicht vergessen, dass die Gaskraftwerke eine wichtige Säule unseres Atomausstieges waren, betrieben mit billigem Gas aus Russland. Es stand also 2022 die moralische Frage, ob wir mit unseren Energierechnungen die Raketen bezahlen dürfen, die Russland in Richtung Ukraine abfeuert. Bei den Deutschen waren die Sorgen um eine warme Wohnung und eine stabile Stromversorgung wohl noch größer. Bildrechte: dpa

Als Gedächtnisstütze der ARD-Deutschlandtrend vom April 2022, als die russische "Sonderoperation" gerade sechs Wochen alt war: 91 Prozent von uns machten sich große Sorgen um die Menschen in der Ukraine! Nur 50 Prozent unterstützen damals allerdings auch einen Energieboykott Russlands, 42 Prozent taten dies nicht. Bedeutet: Die Sorgen um eine warme Wohnung und eine stabile Stromversorgung waren wohl noch größer. Auch deshalb wollten 53 Prozent plötzlich die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Fukushima ist eben ganz schön lange her.

Auch hier lautet die kurze Antwort: Nein! Die etwas längere hat eine politische Komponente, über die man natürlich diskutieren kann, aber nicht 2023. "Der Drops ist gelutscht", formuliert Fabian Huneke umgangssprachlich und weiß auch, dass die Begründung nicht jeder akzeptiert. Die Entscheidung zwischen Atomkraft und Kohle sei eine zwischen Pest und Cholera. Beide Lager haben Argumente, die durchaus überzeugend klingen, aber die Debatte kommt zu spät. Und wenn dann technische und ökonomische Aspekte hinzukommen, dann ist die deutsche Atomkraft raus. Da ist es auch kein Widerspruch, dass unsere Atomkraftwerke zu den sichersten der Welt gehören. Die Entscheidung zwischen Atomkraft und Kohle ist laut Energieexperte Huneke eine zwischen Pest und Cholera. Bildrechte: dpa

Natürlich lassen die sich sicherer betreiben, als ein ukrainisches AKW in Reichweite russischer Raketen. Doch dort hat niemand seit 20 Jahren den Ausstieg vorbereitet, alternative Produktionskapazitäten geschaffen, die Fachkräfteausbildung heruntergefahren, mit Ersatzteilen, Brennstäben usw. so weit geplant, dass es eben reicht bis zum Ausstieg. Natürlich könnte man nun auf die AKW warten, neue Brennstäbe ordern, irgendwie die Leute länger bei der Stange halten, die vielleicht schon ihre Rente im Blick haben und die Planungen über den Rückbau über den Haufen werfen, aber das kostet so viel Geld, dass ein Produktionspreis für die Kilowattstunde Strom entsteht, den Windräder und Photovoltaikanlagen jetzt schon locker unterbieten.

Unser heutiges, auf fossiler und nuklearer Erzeugung basierendes Energiesystem in Deutschland ist ein Auslaufmodell. Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fraunhofer ISE

Das Fraunhofer-Institut hat über Jahre diese Kosten ermittelt und analysiert und schon 2021 lagen die Produktionskosten (nicht zu verwechseln mit dem Verbraucherpreis) je nach Anlage zwischen drei und elf Cent pro Kilowattstunde bei Photovoltaik-Anlagen und zwischen vier und acht Cent bei Windrädern an Land.

Die AKW-Betreiber hatten laut Huneke zwischen neun und elf Cent aufgerufen. Als sich die Kraftwerke noch im Regelbetrieb befanden, war das deutlich günstiger. Diesen Regelbetrieb haben wir nicht mehr, weil wir seit 20 Jahren aussteigen und in Alternativen einsteigen. So wie eben zum Beispiel in Photovoltaik. Auf 100 Seiten hat das Fraunhofer ISE die Fakten in Deutschland zusammengetragen. Eine Alternative: Photovoltaik. Bildrechte: dpa

Technisch und ökonomisch sieht es sehr gut aus, sagt Fabian Huneke. Natürlich dürfen wir nicht den Fehler machen, mit dem heutigen Ausbaustand der Produktionskapazitäten und Netze den Verbrauch von 2030 oder 2040 zu beschreiben, samt Zuwachs an E-Autos und Wärmepumpen. Der Ausbau muss schon Schritt halten.

Stundenscharfe Analysen zeigen: Das funktioniert. Auch ökonomisch kommt man nicht auf besonders hohe Strompreise. Auch die Technik ist da. Was fehlt, ist eine gesellschaftliche Akzeptanz für den schnellen und anstrengenden Wandel. Fabian Huneke, Energiemarktexperte Energy Brainpool