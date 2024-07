Energiewende Ausbau der Windkraft läuft im ersten Halbjahr 2024 zäh

Bildrechte: imago images/Shotshop

18. Juli 2024, 18:52 Uhr

Der Ausbau der Windkraft kommt nicht in Schwung. In diesem Jahr wurden 250 neue Windräder errichtet, ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum. In Sachsen-Anhalt waren es 23 neue Windräder, in Sachsen eines und in Thüringen keines. Die Branche verwies auf starke Winde und eine gesperrte Autobahn – hat aber auch Forderungen an die Politik.