Ausbildung Welche Berufe sind im Trend? Was verdient man da?

Der Aufschwung im Dachdecker-Handwerk kommt vor allem durch neue Aufgabenbereiche zur Energieeinsparung – wie Solarbedachung und Wärmedämmung. "Das werde ich in Zukunft sehr viel machen", ist sich Janek auch sicher. Er ist im ersten Ausbildungsjahr. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Das Lehrlingsgehalt steigt dabei von 860 Euro Brutto im ersten, auf 1.040 Euro im zweiten und 1.320 im dritten Lehrjahr. Das kann sich sehen lassen. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung lag der Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre 2023 bei 1.066 Euro. "Meine Eltern waren auch sehr froh, dass ich was im handwerklichen Bereich mache", sagt Janek. Nach fünf Berufsjahren kann er dann rund 36.500 Euro im Jahr verdienen.

Der 19-jährige Fabrice Scheffler ist im ersten Ausbildungsjahr Lehrling bei Diamant, einem der ältesten Fahrradwerke Deutschlands. Im sächsischen Hartmannsdorf montieren die Lehrlinge dort in einer eigenen Werkstatt Räder. Und da wird viel erwartet. "Ziel der Übung am Ende des ersten Lehrjahres ist, dass er ein E-Bike zusammenzubauen kann", erklärt Lehrausbilder Alexander Feller. E-Bikes sind mittlerweile das Kerngeschäft bei Diamant. Über 60 Prozent der 800 Räder, die pro Tag das Werk verlassen, sind Elektro. Deshalb haben alle 28 Auszubildenden auch gleich damit zu tun.

Fabrice gefällt die Ausbildung. "Fahrräder wird es immer geben. Es wird immer den Bedarf daran geben", so der 19-Jährige. Wenn er im Freundeskreis erzählt, dass er Zweirad-Mechatroniker lernt, kommt das auch gut an. "Ist eigentlich schon cool", heißt es dann oft. Einen im Umfeld anerkannten Job zu lernen, ist vielen Jugendlichen wichtig, weiß auch Lydia Malin vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln: "Das ist beispielsweise bei der Zweiradmechanik so. Gerade in den Bereichen, wo die E-Bikes hip sind, ist der Beruf mit Prestige verbunden, auch wenn er vielleicht unterdurchschnittlich bezahlt ist".