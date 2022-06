Mehr als 4.000 Euro brutto im Monat können junge Fachkräfte in der Luft- und Raumfahrttechnik, im Versicherungs- und Finanzdienstwesen, sowie im Brandschutz einstreichen. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Bruttogehalt Berufstätiger unter 30 liegt bei 2.900 Euro im Monat.

Der Metall- und Elektrobereich ist besonders lukrativ, aber auch Berufe in der Chemie- und Pharmaindustrie. Helen Hickmann, Institut der deutschen Wirtschaft

Helen Hickmann ist Economist am Institut der deutschen Wirtschaft und analysiert im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Bildrechte: Institut der deutschen Wirtschaft

Berufswahl mit Kopf und Herz

Doch wonach wählen unter 30-Jährige ihren künftigen Job aus? Folgen sie ihrer Berufung oder geht's ums große Geld? Die Gründe, sich für einen Beruf zu entscheiden, sind so vielfältig, wie die jungen Menschen selbst. "Jugendliche suchen einen Beruf, in dem sie ihre eigenen Interessen ausleben können. Das, was sie ganz persönlich interessiert, ist ihnen auf jeden Fall wichtiger als nur das Gehalt", beschreibt Helen Hickmann vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Motivation junger Fachkräfte. "Viele Umfragen zeigen auch, dass Jugendliche Wert auf gute Arbeitsmarkperspektiven legen. Zum Beispiel wie gut die Chancen für eine spätere Anstellung nach der Ausbildung stehen. Sie suchen eine gewisse Sicherheit."

Beliebte Ausbildungsberufe: Arm aber sexy?

Einige Ausbildungsplätze sind sehr begehrt, obwohl es viel Konkurrenz gibt und man vielleicht vergleichsweise wenig verdient. Das zeigt der Blick auf die Top-10-Berufe, in denen junge Menschen im Rennen um eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf zuletzt leer ausgingen.

Bei der Berufswahl wird nicht nur auf das Geld geschaut, auch Interessen spielen oft eine große Rolle. (Quelle Grafikdaten: Institut der deutschen Wirtschaft) Bildrechte: MDR.DE

"Da haben wir den Klassiker, Friseurberufe und auch Kosmetiker. Diese Berufe sind ganz, ganz unten vom Gehalt angeordnet und doch gab es 9.500 Bewerber*innen für Friseurberufe im letzten Jahr und 1.500 im Bereich Kosmetik", resümiert Wirtschaftsforscherin Helen Hickmann. "Diese Ausbildungsberufe sind sehr beliebt, obwohl man damit sicher nicht reich wird." Das gilt auch für die Tierpflege. "Das ist ein kleiner Beruf, in dem in absoluten Zahlen nicht so viele Menschen arbeiten wie in anderen Bereichen. Aber wenn man sich das Verhältnis anschaut, bleiben dort relativ viele Bewerber und Bewerberinnen ohne Ausbildungsplatz."

Bei den meisten beliebten Ausbildungsberufen, in denen die Nachfrage höher ist als das Angebot, liegt das monatliche Gehalt unter 2.500 Euro brutto. In der Pferdewirtschaft, im Bereich Fotografie und in der Systemgastronomie muss nach der Ausbildung sogar mit weniger als 2.000 Euro gerechnet werden.

Koala, Pferd und & Co – Jobs in der Tierpflege gehören zu den beliebten Berufen. Bildrechte: dpa

Fachkräftemangel auf Rekordniveau

Die Chancen für junge Bewerber und Bewerberinnen sind so gut wie nie. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Weit über 500.000 offene Stellen in Deutschland können nicht besetzt werden. Ein Rekordwert, heißt es im aktuellen Report des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA).

Die Fachkräftelücke verdoppelte sich im Lauf des vergangenen Jahres sogar. Dieser Trend zeigt sich auch in Mitteldeutschland – besonders deutlich in Sachsen. Der Freistaat verzeichnet 2021 einen Rekordwert von über 25.000 fehlenden Arbeitskräften. In Sachsen-Anhalt liegt die Fachkräftelücke mit unter 12.000 nur knapp unter dem Rekordjahr 2019. In Thüringen klafft eine Lücke von knapp 14.000 Fachkräften.

In nur zehn Jahren hat sich der Anteil der unbesetzten Stellen mehr als verdoppelt. (Quelle Grafikdaten: BA, 2021) Bildrechte: MDR.DE

Das Problem beginnt schon bei der Ausbildung. Fast 40 Prozent aller Ausbildungsplätze in Deutschland bleiben unbesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Welche Ursachen hat dieser Trend und wie kann man ihm begegnen?

Aktuell gibt es 281 Engpass-Berufe. In diesen Jobs können mindestens 100 offene Stellen nicht passend besetzt werden. "Spitzenreiter sind die Altenpflege und das Handwerk. Im Handwerk sind das zum Beispiel die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, aber auch die Bauelektrik im Bauhandwerk. Bei Erziehern gibt es große Engpässe, gefolgt von den IT-Berufen", analysiert IW-Economistin Helen Hickmann.

Der Mangel zieht sich durch alle Qualifikationen: Die meisten Fachkräfte mit Berufsausbildung fehlen in der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege. An Spezialistinnen und Spezialisten mit Fortbildung oder Bachelor mangelt es vor allem in der Kinderbetreuung, -erziehung sowie der Physiotherapie. Die meisten Expertinnen und Experten mit Master oder Diplom fehlen im Bereich Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Informatik.

Die größte Fachkräftelücke zeigt sich hier im Bereich Soziales und Ausbildung. (Quelle Grafikdaten: Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft KOFA, 2022) Bildrechte: MDR.DE

Die größte Fachkräftelücke in ganz Mitteldeutschland (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) verzeichnet das Institut der deutschen Wirtschaft in der Altenpflege. Am schlimmsten ist der Mangel in Sachsen. Dort gab es 2021 nur für neun Prozent der Stellen passend qualifizierte Arbeitslose. In Freistaat fehlen auch überdurchschnittlich viele Berufskraftfahrerinnen und -fahrer im LKW- und Güterverkehr.

Extrem ist die Situation auch in Berufen der Bauplanung und -überwachung, vor allem in Sachsen-Anhalt. Dort gab es nur für fünf Prozent der Stellen passend qualifizierte Arbeitslose. In Thüringen sind Jobs für Informatik-Expertinnen und Experten besonders schwer zu besetzen.

Fachkräftelücke: bezeichnet die Menge der nachgefragten, aber nicht vorhandenen Fachkräfte. Sie beziffert die offenen Stellen, für die es keine passend qualifizierten Arbeitslosen gibt.

Engpassrelation: ist ein Maß für die Intensität des Fachkräftemangels:

Wie viel Arbeitslose gibt es je 100 offene Stellen? Je kleiner der Wert, desto intensiver ist der Fachkräftemangel. Dabei indizieren Werte unter 100 einen Fachkräftemangel.

Regionale Fachkräftelücken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Im Vergleich der mitteldeutschen Bundesländer fehlen in Sachsen besonders viele Fachkräfte. 2021 konnten 43 % der offenen Stellen nicht passend besetzt werden. Über 25.000 Fachkräfte fehlen. Besonders angespannt ist die Situation in den Arbeitsagenturbezirken Plauen und Riesa.