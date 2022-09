Nach einem Bericht der Agentur für Arbeit sind 100% der Tätigkeiten im Bäckerhandwerk durch Maschinen/Computer substituierbar. Experten sind sich aber einig, dass eine solche Quote nicht automatisch zum Aussterben eines Handwerks führt. Am Beispiel des Bäckerhandwerks zeigt sich, wie wichtig der menschliche Faktor ist.

In einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die sich mit der Brot- und Backwarenindustrie befasst, wurde festgestellt, dass der Endkunde vermehrt Wert lege auf Produkte, die an sein persönliches Lebensgefühl angepasst und individualisiert sind. Dies wiederum führe zu einer Ablösung von Massenmärkten durch sogenannte "Customized Markets". Viele Konsumenten schätzen heutzutage das handgefertigte Brot und die Beratung vom Bäcker nebenan mehr als Massenware vom Discounter.

Die Digitalisierung kann auch eine Chance sein. Am Beispiel des Bäckerhandwerks können zum einen Arbeitsprozesse erleichtert werden, wodurch Bäcker mehr Zeit für Kundenbindung und Beratung aufbringen können. Außerdem bietet der Onlineverkauf einen neuen Absatzmarkt. Auf den Web-Seiten vieler sächsischer Bäckereien wird darauf hingewiesen, dass auch in die USA geliefert werde. Vor allem der sächsische Stollen ist in Amerika sehr beliebt. Digital kann auch viel für das Image des Berufs getan werden – zum Beispiel von Backfluencern der Nachwuchskampagne "Back Dir deine Zukunft", die regelmäßig in den sozialen Medien über den beruflichen Alltag des Bäckerhandwerks berichten.