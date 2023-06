Die rund 30 Azubis bei Heizung und Sanitärbau Leipzig profitieren in dem Fall davon, dass der Betrieb und damit die Bandbreite an Aufträgen groß ist. In der Ausbildungsordnung im Bereich Sanitär Heizung Klima taucht die Wärmepumpe nämlich nur in einer ganz kleinen Nebenrolle auf: Als Teil eines Theoriekurses mit insgesamt 40 Stunden. "Diese 40 Stunden, der Wochenkurs, der reicht nicht", sagt Burghard Grupe, Geschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg. "Hier muss einfach viel mehr Platz für Kurse gemacht werden an den Bildungszentren, und zwar in der überbetrieblichen Ausbildung, wo das gelehrt werden muss, damit auch alle den gleichen Kenntnisstand haben."