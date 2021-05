Lars Fiehler von der IHK Dresden Bildrechte: dpa

Auch im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Dresden ist das laut Sprecher Lars Fiehler so. Es seien selten so viele Betriebe auf offenen Ausbildungsstellen sitzen geblieben wie letztes Jahr. Allerdings fänden die Jugendlichen nicht unbedingt einen Platz in ihrem Wunschberuf. In manchen Branchen verschärfe Corona dieses Problem, sagt Fiehler: "Ein junger Mensch, der jetzt gerade Reiseverkehrskauffrau lernen möchte in einem Reisebüro an seinem Wohnort, der wird sich gerade an der geschlossenen Tür die Nase platt drücken. Das ist so."