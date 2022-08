Jens Peick fände so ein Umlagesystem gut. Er sitzt für die SPD im Bundestag und ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Derzeit würden verschiedene Konzepte für eine gesetzliche Ausbildungsgarantie erarbeitet: "Da werden wir dann mal gucken müssen, was man da mit dem Koalitionspartner hinbekommt. Ich finde es ein gutes Modell, weil es einfach auch die Betriebe in die Pflicht nimmt, die gerade nicht ausbilden und sich da zurückziehen, aber am Ende ja auch die Fachkräfte brauchen." 80 Prozent aller Betriebe in Deutschland bilden derzeit nämlich gar nicht aus.