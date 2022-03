Der drohende Lieferstopp von russischem Gas treibt viele Unternehmer und Verbraucher derzeit um. Die Thüringer Wirtschaft warnt davor, Industriebetrieben den Gashahn zuzudrehen, sollte es zu einem Lieferstopp kommen. Karsten Kurth von der Industrie- und Handelskammer Erfurt sagte MDR THÜRINGEN, die Wirtschaft sei eng verzahnt. Es sei nicht möglich, die Gaslieferung an einem Standort zu kürzen, ohne an anderer Stelle große Probleme zu verursachen. Könne etwa ein Glashersteller nicht mehr produzieren, fehlten am Ende etwa Krankenhäusern Laborbehälter, Spritzen und Ampullen.