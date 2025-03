Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Allianz veröffentlichte Studie, die von der britischen Vehicle Recyclers Association und der Oakdene Hollings Ltd. durchgeführt wurde. Als Beispiel wurde die Tür eines VW ID.3 herangezogen, der an den Standorten Zwickau und Dresden produziert wird. Die Reparatur der Tür würde demnach am wenigsten CO2 verursachen. Sei das nicht möglich, seien aufbereitete Ersatzteile die nächstbeste Lösung.