Betriebsrat Thomas Friedrich konnte es kaum glauben: Bis Ende 2024 will der Autozulieferer Magna sein Werk in Sandersdorf-Brehna schließen. Friedrich sagt, viele Jahre hätten die Beschäftigten für den Konzern gutes Geld verdient. Nun würden sie vom Hof gejagt.

Was noch an Aufträgen da sei, solle ein Werk in Österreich übernehmen. "Wir produzieren hier nicht – ich sage das mal ganz bewusst – für das Auto des 'kleinen Mannes'. Wir bauen hier alles, was groß, schnell und teuer ist – und das hätte auch bis 2030 so weitergehen können. Es ist schlichtweg eine Konzernentscheidung, die hier getroffen wurde, unter der 300 Leute leiden werden, weil ihre Arbeitsplätze nach dem Ende 2024 nicht weiterexistieren werden", sagt Friedrich.