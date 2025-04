Volkswagen hatte schon vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt. Sonderprobleme wie CO2-Rückstellungen in Europa, der Umbau bei der Softwaretochter Cariad sowie Rücklagen für den Dieselskandal sorgten für Sonderkosten von rund 1,1 Milliarden Euro und ließen das operative Ergebnis so um rund 37 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro absacken.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern – jedoch enthält sie weiter keine Zolleffekte der Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Wie erwartet, sei der Volkswagen-Konzern mit gemischten Ergebnissen ins Geschäftsjahr gestartet, sagte Arno Antlitz, Finanzchef der Volkswagen Group. "Unsere Autos kommen sehr gut bei unseren Kunden an. Der Auftragseingang in Westeuropa ist deutlich gestiegen, und unsere Auftragsbücher füllen sich schnell."



Der Absatz von E-Autos habe sich in Westeuropa deutlich erhöht. Aber weil die weltweiten ökonomischen Rahmenbedingungen gegenwärtig so unsicher seien, müssten man sich auf Dinge konzentrieren, die man selbst beeinflussen könne, sagte Antlitz. Das heißt, man müsse eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur sicherstellen um erfolgreich zu bleiben.