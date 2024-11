Die deutschen Automobilhersteller wollen in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Euro investieren, um Autos digital und klimaneutral zu machen. Das sagte die Chefin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller, MDR AKTUELL. 280 Milliarden Euro würden in Forschung und Entwicklung gesteckt, weitere 130 Milliarden Euro in den Werksumbau. "Das ist ein Leistungsversprechen für die klimaneutrale und digitale Mobilität der Zukunft", sagte Müller.