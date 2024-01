Bildrechte: IMAGO/snowfieldphotography

Elektromobilität Warum Autovermieter E-Autos aus ihren Flotten nehmen

16. Januar 2024, 05:00 Uhr

Die Autovermietung Hertz will ein Drittel seiner weltweiten Elektroauto-Flotte verkaufen und den Erlös zum Teil in den Kauf von Verbrennern stecken. Erst kürzlich hatte auch Konkurrent Sixt entschieden, seinen Bestand an E-Autos abzubauen. Trotzdem ist zu erwarten, dass Elektromobilität auch bei den Autovermietern in den nächsten Jahren zur Selbstverständlichkeit wird.