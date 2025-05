Es gibt aber auch hoffnungsfrohe Nachrichten. Laut einer am Sonntag in Bad Saarow vorgestellten Studie des ifo-Instituts Dresden hat Ostdeutschland in der Wirtschaft, der Forschung und der Lebensqualität teils deutlich zum Westen aufgeschlossen. Demnach erreicht der Thüringer Industrieanteil das Niveau von Bayern. Sachsens Exportquote liegt 32 Prozent über dem westdeutschen Durchschnitt. Bei den Forschungsausgaben zählen Sachsen und Berlin europaweit zu den Spitzenregionen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Der ifo-Studie zufolge liegt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Ostdeutschlands gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde bei 86 Prozent des westdeutschen Durchschnitts. Zwischen 2019 und 2024 lag das jährliche Wirtschaftswachstum im Osten mit 0,3 Prozent über dem Westen, was vor allem dem Berliner Wirtschaftsboom zugeschrieben wird.



Am Dienstag dem letzten Tag des Ostdeutschen Wirtschaftsforums wird Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD in Bad Saarow erwartet.