Wer Torsten Safarik in seinem Berliner Büro besucht, kann den Farbfilm getrost vergessen. Ein Raum in Grautönen. Nirgends ein Bild, keine Pflanzen, kein Farbtupfer. Man fühlt sich wie im Finanzamt. Beim BAFA aber werden die Gelder nicht eingesammelt, sondern verteilt.

Der Behördenchef sitzt mit weißem Hemd und schwarz-grauer Krawatte auf einem Polsterstuhl und zählt auf: "Also allein in den ersten elf Monaten dieses Jahres haben wir 5,1 Milliarden Euro an Fördermitteln ausgereicht. Und was viele Menschen in unserem Land gar nicht wissen, auch die ganzen Corona-Hilfen oder die Hilfen für die Flutkatastrophe laufen über das BAFA. Und wenn man die noch dazu rechnet, kommen wir allein in den ersten elf Monaten diesen Jahres auf 49,7 Milliarden Euro. Das sind schon gewaltige Summen."