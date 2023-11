Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) droht mit einem Ausstieg aus dem Deutschlandticket. Als Grund nannte Geschäftsführer Steffen Lehmann in der "Mitteldeutschen Zeitung" die weiter ungeklärte Finanzierung des Angebotes. Sollten sich Bund und Länder am Montag nicht einigen, sei der Ausstieg eines von mehreren möglichen Szenarien. Die endgültige Entscheidung müssten die Gremien des MDV treffen.

Lehmann appellierte an Bund und Länder, eine Lösung zu finden. Beide Seiten streiten über die Höhe ihres Anteils an der Finanzierung des Deutschlandtickets im kommenden Jahr. Das MDV-Tarifgebiet umfasst den Großraum Leipzig-Halle und angrenzende Regionen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.