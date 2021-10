Konkret einigten sich die Bahn und die EVG auf eine sogenannte Corona-Prämie. In diesem Jahr gibt es 600 Euro für die Beschäftigten, im kommenden Jahr kommen noch einmal 500 Euro dazu. Verbesserungen gibt es der EVG zufolge auch bei Zulagen. Zudem wurde vereinbart, die geltenden Entgeltstrukturen künftig auf den Prüfstand zu stellen.

Die neu ausgehandelten Regelungen kommen in den Bahn-Betrieben zum Tagen, in denen die EVG mehr Mitglieder hat als die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL). Eigentlich hatten sich EVG und Bahn schon im September vergangenen Jahres auf einen Tarifvertrag geeinigt. Dieser gilt auch weiterhin.



Weil die Konkurenzgewerkschaft GDL nach drei Streiks in diesem Sommer aber mehr herausholte als die EVG, wurde aber nachverhandelt. Die EVG erklärte nun, wer beide Abschlüsse miteinander vergleiche, werde "kaum Unterschiede feststellen".