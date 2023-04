Die Deutsche Bahn hat die dritte Gesprächsrunde im Tarifstreit mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für beendet erklärt. Grund sei die Weigerung der Gewerkschaft, über das am Dienstag vorgelegte neue Angebot der Bahn zu verhandeln, teilte der Konzern am Mittwoch in Fulda mit. Bei der EVG herrsche "Stillstand", kritisierte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.



EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch zeigte sich "höchst irritiert" über die Entscheidung: "Das kann bedeuten, dass es zu neuen Streiks kommt." Am Dienstag hatte die Gewerkschaft das neue Angebot des Konzerns zurückgewiesen. Sowohl in Höhe als auch Laufzeit sei der Vorschlag nicht verhandlungsfähig. Der nächste Verhandlungstermin ist laut Bahn für Ende Mai angesetzt.