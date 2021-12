Zum 12. Dezember tritt der neue Bahnfahrplan in Kraft. Dann gelten auch neue Preise im Fernverkehr. Im Durchschnitt wird das Reisen mit der Bahn so 1,9 Prozent teurer. Wir haben uns mal genauer angeschaut, wer nun tiefer in die Tasche greifen muss und für wen die Bahn sogar neue Schnäppchen-Angebote einführt.

Teurer wird es ab 12. Dezember für viele Besitzer von Zeitkarten (etwa Wochen- und Monatskarten) und BahnCards.

Für die BahnCard 25 werden in der 2. Klasse dann 56,90 Euro fällig (ein Plus von 1,20 Euro) und für die BahnCard 50 müssen in der 2. Klasse 234 Euro hingelegt werden (ein Plus von fünf Euro). Dies treffe jedoch vor allem Vielfahrer, kritisiert Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband "PRO Bahn" die Erhöhungen: "Wenn Preiserhöhungen unternehmerisch unumgänglich sind oder scheinen, sollte es gerade in Corona-Zeiten die treuen Stammkunden am wenigsten treffen. Hier wäre ein wenig mehr Fingerspitzengefühl seitens der DB angebracht."

Tipp Wer bis zum 11.12.2021 ein Ticket oder eine BahnCard kauft, zahlt bis dahin noch den alten Tarif. Das gilt auch, wenn die gebuchte Fahrt erst nach der Preiserhöhung stattfindet.

Bei den BahnCards 25 und 50 sei das die erste Preissteigerung seit sieben Jahren, betont die DB. Bildrechte: IMAGO / Rüdiger Wölk

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit führte die Bahn schon im Juni dieses Jahres Änderungen beim Flexpreis durch. Dieser ist seit 2015 quasi der Normalpreis für eine Bahnfahrt im Fernverkehr. Wer kein Sparangebot nutzt, zahlt den Flexpreis. Und der kann – je nach Streckenauslastung – variieren. Wir haben das für die Strecke Leipzig-Dresden mal an einem Mittwoch getestet. So kostete die Fahrt bei unserer Stichprobe um 15:30 Uhr 27,80 Euro, eine Stunde später 31 Euro und am Sonntag sogar 34,40 Euro.

Die Bahn führte im Juni 2021 einen neuen "differenzierten" Flexpreis ein – mit größeren Preisschwankungen nach oben. Dadurch können Preise statt bisher 17 Prozent nun 20 Prozent über den errechneten Normalpreis liegen. Da der Flexpreis erfahrungsgemäß am Wochenende besonders hoch ist, trifft diese Erhöhung Kunden, die an diese Reisetage gebunden sind und nicht auf günstige Alternative ausweichen können.

“Für Wochenendpendler ist das katastrophal, da sie deutlich mehr zahlen müssen als im vergangenen halben Jahr. Dort bestraft die Bahn ihre treuesten Kunden", sagt Marion Jungblut, Leiterin des Teams Mobilität und Reisen beim der "Verbraucherzentrale Bundesverband" (vzbv).

Aufgepasst beim Reisetag: Änderungen beim Flexpreis lassen vor allem Wochenendpendler schon seit Juni tiefer in die Tasche greifen. Bildrechte: Deutsche Bahn AG/Axel Hartmann

Aber es gibt auch gute Nachrichten für Bahnkunden. Denn die Preise für Sparangebote (Sparpreis und Supersparpreis) bleiben gleich. Marion Jungblut warnt hier jedoch vor zu viel Euphorie. Denn im Gegensatz zu den regulären Fahrkarten sind diese an den gebuchten Zug gebunden und können nicht umgetauscht oder erstattet werden. Lediglich das Sparpreisangebot kann bis zum ersten Tag vor Fahrtantritt gegen eine Gebühr storniert werden.