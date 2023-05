50-stündiger Streik Bahn reicht Eilantrag gegen EVG-Warnstreik ein

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat seine Mitglieder ab Sonntagabend zu einem 50 Stunden währenden Warnstreik aufgerufen. Die Bahn will den Streik jetzt gerichtlich verhindern. Er sei unverhältnismäßig – so begründet die Deutsche Bahn den Eilantrag vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt.