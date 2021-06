Einen Termin für Warnstreiks oder reguläre Ausstände nannte die GDL bisher allerdings noch nicht. Auch von einer Urabstimmung über reguläre Streiks unter den Gewerkschaftsmitgliedern war am Dienstag noch keine Rede.

Ob und wann es zu regfulären Streiks kommt, war noch offen. Warnstreiks sind jederzeit möglich. Bildrechte: imago/Markus Heine

Die vierte Verhandlungsrunde am Montag hatte zu keiner Einigung geführt. Die Bahn kritisierte danach, dass die GDL "Konfrontation um jeden Preis" wolle. Auch die Bahn hatte die aktuellen Tarifverhandlungen mit der GDL für gescheitert erklärt.



Die Bahn habe am Montag höhere Einkommen wie im öffentlichen Dienst an Flughäfen vorgeschlagen, hieß es. Die GDL habe sich jedoch verweigert.