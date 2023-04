Bei der Deutschen Bahn und weiteren Bahnunternehmen soll es Ende der Woche wieder Streiks geben. Medienberichten zufolge will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) für Freitag zum Ausstand aufrufen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sollen der Nah- und der Fernverkehr ab Betriebsbeginn bis 11 Uhr vormittags bestreikt werden.

Die Gewerkschaft selbst will am Mittwoch informieren, wie sie im Tarifkonflikt weiter vorgehen will. Sie erklärte, es müsse kurzfristig mehr Druck auf jene Arbeitgeber ausgeübt werden, die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können.