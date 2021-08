Dem bereits am Samstagnachmittag angelaufenen Streik im DB-Güterverkehr sollen am Montagmorgen um 2 Uhr auch Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr folgen. Auch sie sollen bis Mittwochmorgen 2 Uhr gelten. Erneut dürften Millionen Reisende betroffen sein. In zahlreichen Bundesländern sind noch Ferien. Die Bahn hat lediglich zugesichert, rund ein Viertel der Fernzüge fahren zu lassen.