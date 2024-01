Tarifkonflikt Eine Stunde weniger bei gleichem Lohn: Bahn verbessert Angebot an GDL

Hauptinhalt

19. Januar 2024, 16:29 Uhr

Die Deutsche Bahn hat der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Der Vorschlag enthält unter anderem ein Arbeitszeit-Wahlmodell. Die Bahn bietet der GDL an, dass sich Lokführer und Zugbegleiter für eine Stunde weniger Arbeit vollen Lohn ab dem 1. Januar 2026 an. Die GDL will das Angebot prüfen. Unterdessen einigten sich die Lokführergewerkschaft mit dem Eisenbahnunternehmen Abellio auf einen neuen Tarifvertrag.