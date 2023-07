Tarifverhandlungen EVG signalisiert Streikbereitschaft vor Schlichtungsgesprächen

Das Schlichtungsverfahren beginnt am Montag und kann bis zum 31. Juli dauern – in dieser Zeit gilt die Friedenspflicht, Streiks sind also ausgeschlossen. Die Schlichtungsgespräche leiten der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière und die Wirtschafts- und Arbeitsmarktexpertin Heide Pfarr. Der CDU-Politiker de Maizière wurde von der Bahn als Schlichter bestellt, Pfarr von der Gewerkschaft. Die Beteiligten wollen über den Gang der Verhandlungen schweigen. Auch während der anschließenden Urabstimmung will die EVG nicht streiken. Deshalb könnte ein Streik frühstens Ende August beginnen.