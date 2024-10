Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn (DB) hat dem geplanten Verkauf der Logistiktochter Schenker zugestimmt. Das Gremium stimmte nach Angaben des Unternehmens bei seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich dafür, dass Schenker an den dänischen Logistikkonzern DSV veräußert werden soll. Dieser will die Bahn-Tochter für gut 14 Milliarden Euro kaufen. Nach Angaben der Bahn erteilte auch der Bund die nötige Zustimmung für die geplante Transaktion.