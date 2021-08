Das alles zeigt: Es ist nicht einfach ein Tarifstreit, der hier öffentlichkeitswirksam ausgefochten wird. Es geht um einen Machtkampf innerhalb des Deutsche-Bahn-Konzerns. In diesem Zusammenhang sind auch die von Hommel kritisierten Werbemaßnahmen der GDL zu verstehen. Die Lokführergewerkschaft will mehr Einfluss. Dafür braucht sie neue Mitglieder und sucht die – bei aller Rivalität – auch bei der EVG.

Bei der Streikankündigung am Dienstag sagte GDL-Chef Weselsky: "Wir machen unsere ureigensten Aufgaben. Gewerkschaften sind dafür verantwortlich, dass sie Mitglieder haben, weil sie nur über Mitgliedschaft Stärke generieren können. Ansonsten sind sie beim kollektiven Betteln angelangt." Hintergrund ist das Tarifeinheitsgesetz, das bei der Bahn seit diesem Jahr greift. Das besagt: Konkurrieren zwei Gewerkschaften in einem Betrieb miteinander, ist im Streitfall nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Gewerkschaft gültig.

GDL-Chef Claus Weselsky will neue Mitglieder für seine Gewerkschaft zu gewinnen – auch bei der konkurrierenden Gewerkschaft.

GDL-Chef Claus Weselsky will neue Mitglieder für seine Gewerkschaft zu gewinnen – auch bei der konkurrierenden Gewerkschaft.

GDL-Chef Claus Weselsky will neue Mitglieder für seine Gewerkschaft zu gewinnen – auch bei der konkurrierenden Gewerkschaft. Bildrechte: dpa

In 16 der insgesamt rund 300 Bahnbetriebe hat die GDL die Mehrheit. Das wolle sie jetzt in mehr Betrieben erreichen, sagt der Kasseler Politikprofessor und Gewerkschaftsexperte Wolfgang Schroeder: "Und das kann sie nur, wenn sie in die Offensive geht, wenn sie polarisiert, wenn sie mobilisiert. Die Hoffnung: mehr Mitglieder, mehr Stärke und dann werde ich Mehrheitsgewerkschaft. Das ist die Dynamik, mit der wir da konfrontiert sind." Schroeder spricht von einem Überbietungswettbewerb.