Solarenergie Balkonkraftwerke senken Stromkosten auch mit digitalem Zähler

Das Konzept der Balkonkraftwerke ist einfach: Anlage aufbauen, vorzugsweise auf dem Balkon, Stecker in die Steckdose und los geht’s mit der eigenen Stromproduktion – wenn die Sonne scheint. So hat es auch MDR AKTUELL-Hörer Steffen Beier aus Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt gemacht.