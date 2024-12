Jens Simmank gehört zu den wenigen, die in Deutschland noch Batteriezellen herstellen. Seine Firma Liacon baut im sächsischen Ottendorf-Okrilla Starter-Batterien für Lkw. Die Firma forscht auch, will sich an der Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien beteiligen – gebaut mit heimischen Rohstoffen. Doch das Projekt kann nicht beginnen, weil die Regierung die Forschungsförderung gekappt hat.