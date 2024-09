Bei den Betreibern der Stromnetze melden sich mittlerweile nahezu täglich Investoren, die entlang der Netze große Speicher errichten wollen. Bei der Firma 50Hertz, die in Ostdeutschland die Überlandleitungen managt, seien in einem Jahr 200 Anfragen für den Bau von Großspeichern eingegangen, sagt Vorstandschef Stefan Kapferer.

Ihn verwundert das nicht, sagt Kapferer. Mit jeder neuen Solaranlage werde das Speichergeschäft interessanter. "Wir sehen ja sehr viele Stunden inzwischen, an denen die Preise an der Strombörse auch ins Negative fallen. Und da wird es sehr attraktiv, Strom abzunehmen, denn ich kriege ja noch Geld dafür, und in den Batteriespeicher einzuspeichern." Abends, wenn der Strompreis wieder im positiven Bereich sei, könne man ihn auch wieder am Markt verkaufen, erklärt Kapferer.