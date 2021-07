Experten: Region bei Batterieproduktion gut aufgestellt

Muss man sich jetzt also Sorgen um die Batterie-Industrie in Mitteldeutschland machen? Nein, sagt der Experte vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme. Laut dem stellvertretenden Institutsleiter Michael Stelter steht die Batterie-Industrie in Mitteldeutschland im Grunde besser da, als man das vielleicht öffentlich wahrnehme.

"Wir haben große Batterie-Werke in Mitteldeutschland, zumindest im Bau, sagt Stelter. "Wir haben aber auch Werke, die diese Batterie zu Packs und Modulen kombinieren und wir haben auch große Werke, die die Chemikalien dafür produzieren und die Hersteller von Autos, die diese Batteriezellen dann verbauen."

Was Michael Stelter sagt ist: In Mitteldeutschland gibt es nicht nur Batterie-Fabriken, wenn sie denn dann mal fertig sind, sondern gleich ganze Lieferketten. Aus Chemikalien werden Batterien, aus Batterien werden E-Autos. Das Problem liege derzeit woanders:

"Die Elektromobilität gewinnt schneller an Schwung, als viele dachten", erklärt Stelter. "Oftmals kommt die Batterie-Produktion nicht so schnell hinterher, wie man das eigentlich bräuchte." Batterie eines Elektroautos Bildrechte: dpa

Farasis konzentierte sich zunächst auf China

Es scheint so, als habe Farasis sich zunächst auf seine Werke in China fokussiert, was den Bau in Bitterfeld verzögert. Der Volkswirt und Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, Reint Gropp, sieht die Branche dagegen kritisch.

Es besteht die Gefahr, ein neues Grab zu finden, wie das legendäre Solar-Valley in Bitterfeld. Reint Gropp Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle