Industriegroßprojekt Batteriefabrik für Elektroautos in Norddeutschland kann gebaut werden

Hauptinhalt

23. Januar 2024, 17:59 Uhr

In Schleswig-Holstein haben zwei Gemeinden für den Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos gestimmt. Es ist eines der größten Industrieprojekte in dem Bundesland seit Jahrzehnten. Befürworter sprechen von riesigen Chancen für die gesamte Region. Dabei war der Bau der Fabrik zeitweise nicht sicher. Fördermittel der EU und aus dem Bund unterstützen die Entscheidung für den Standort in Schleswig-Holstein.