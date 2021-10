Dabei muss der Bau attraktiver werden, wenn die Firmen nicht bald ohne Personal dastehen wollen. Es wird zwar kräftig ausgebildet, trotzdem klagen dem Ifo-Institut zufolge bis zu 38 Prozent der Betriebe über einen Mangel an Fachkräften. "Ich glaube, man muss da ehrlich sein. Wir stoßen an unsere Grenzen, was die Ressourcen in Deutschland betrifft. Das werden wir auch nicht mit Lohnsteigerungen abfangen können. Sondern wir brauchen qualifizierte Zuwanderung", erklärt Nostitz.