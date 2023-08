Amroc stellt vor allem Bauplatten her, zum Beispiel Zementspanplatten für Häuserfassaden. So stark wie die jetzige Krise seien selbst die Folgen der Coronapandemie nicht gewesen, meint der Chef Holger Arnold. Die Lage sei vergleichbar mit der zur Wirtschaftskrise 2008: "Ein Teil der Produktion ist bereits in Kurzarbeit. Wir denken auch, dass wir jeden Monat mindestens eine Woche Kurzarbeit machen werden, weil im Moment ist noch nicht abzusehen, dass die Nachfrage wieder ansteigt."