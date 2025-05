Doch vielleicht wird sie bald besser. Denn Geld für Brückenbau ist ja nun da, auch Geld für andere Baumaßnahmen – aus dem Infrastrukturpaket des Staates. "Die 500 Milliarden sind für uns eine wichtige Absichtserklärung. Damit die Bauindustrie und am Ende auch die Infrastruktur davon profitieren können, kommt es aber auf konkrete Aufträge an. Die werden wahrscheinlich nicht in diesem Jahr an den Markt kommen, sondern erst im nächsten Jahr", sagt Müller. An vielen Stellen müsse noch geplant werden, denn es fehle nicht nur Geld für Investitionen, sondern auch für die Planung.