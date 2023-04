Wohnungsbautag in Berlin Experten: Wohnbau-Krise nicht dramatisch für die Branche

Experten sehen die Krise beim Wohnungsbau nicht als existenzbedrohend für die Branche an. Der Konjunkturforscher Oliver Holtemöller vom IWH in Halle sagte MDR AKTUELL, man müsse bedenken, dass das Baugewerbe aus einer Boomphase mit erheblichen Übertreibungen gekommen sei. Die deutsche Baubranche warnt dagegen vor einem Gau am Bau. Sie trifft sich am Donnerstag in Berlin zum Wohnungsbautag.