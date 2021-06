Die Recherche der MDR exakt-Reporter beginnt mit genau diesen Werbebroschüren der großen Lebensmittelanbieter, die sich fast täglich mit Preisnachlässen und Sonderangeboten überschlagen. Doch wer zahlt die Zeche für den Preiskampf in den Ladenregalen?, fragen sie und kontaktieren diejenigen, die die Lebensmittel für die großen Einzelhandelsketten liefern und fahren nach Prosigk, ins südliche Sachsen-Anhalt. Dort treffen sie einen Landwirt, der vor drei Jahren aus dem Geschäft mit dem Einzelhandel ausstieg.

Wenn ich heute Waren liefere, kriege ich erst in drei Monaten mein Geld. Das trifft uns heute ganz enorm, weil wir die Margen einfach nicht mehr haben, um es vorfinanzieren zu können. Dann wird an der Qualität rumgemosert und dann wird die Ware reklamiert, kommt zurück und das sind finanzielle Einbußen.

Das könne, wenn eine ganze Wagenlieferung zurückkomme, bis zu 20.000 Euro Produktverlust sein. Olaf Feuerborn vermarktet seine Salate, Radieschen und Eier heute selbst, an Rewe, Aldi und Co. liefert er nicht mehr. Denn wer das mache, müsse sich dem Diktat der Supermarktketten beugen.

Feuerborn betont: "Wir haben heute keine Partnerschaft mit dem Lebensmitteleinzelhandel auf Augenhöhe. Der Lebensmitteleinzelhandel ist so riesig, so mächtig. Wir haben heute nur noch vier große Lebensmitteleinzelhandelskonzerne, die eigentlich den Preis bestimmen."

Wenn er als Landwirt in den Preisverhandlungen nicht zustimme, dann werde er seine Ware nicht los und muss entsprechend nach anderen Kundinnen und Kunden suchen – und die haben normalerweile eigene Lieferanten. Schnell geht ein Wechsel also in jedem Falle nicht.