Bauernpräsident Joachim Rukwied hat mit neuen Protesten von Landwirtinnen und Landwirten kommende Woche gedroht. Rukwied erklärte in Berlin, sollten die Pläne einer Steuererhöhung beim Agrardiesel nicht zurückgenommen werden, würden die Landwirte ab Montag erneut demonstrieren. Die Verantwortung liege jetzt einzig bei der Bundesregierung und den Regierungsfraktionen. Nur sie könnten weitreichendere Bauernproteste verhindern. Die bisherigen Proteste seien das "Vorbeben" gewesen. Wenn sich nichts verändere, dann komme es möglicherweise zur Eruption. Ab kommendem Montag werde man, sofern die Haushaltsbereinigungssitzung am Donnerstagabend "kein in unserem Sinne positives Ergebnis bringt, wieder mit Aktionen, und zwar flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik, fortfahren", sagte Rukwied. Details nannte er nicht.