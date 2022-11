Der Markt sei regelrecht paralysiert, beschreibt Barkow: "Das sehen wir ganz klar in den Daten der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank, was das Neugeschäft an Baufinanzierung angeht. Also wir haben da den vierten Rückgang in Folge im September gehabt, wir liegen im Moment 30 Prozent unter Vorjahr, auch das ist ein historischer Wert – ein Tiefstwert." Ein weiterer Rückgang zeichnete sich auch im Oktober ab, erklärt der Analyst, der Tiefpunkt sei vermutlich noch nicht erreicht.