Benzin und Diesel werden teurer Wie sich Spritpreise zusammensetzen

Beim Thema Gewinn hüllen sich die Tankstellenbetreiber aus Wettbewerbsgründen in Schweigen. Aral, mit rund 2.300 Tankstellen die größte Ölhandelsgesellschaft in Deutschland und zum europäischen Mineralölkonzern BP gehörend, gibt an, einen Gewinn von ein bis zwei Cent je Liter Benzin zu kalkulieren.