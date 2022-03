Die Spritpreise sind im bundesweiten Tagesdurchschnitt erstmals auf mehr als zwei Euro pro Liter gestiegen. Wie der ADAC mitteilte, kostete am Montag Superbenzin der Sorte E10 pro Liter 2,008 Euro, bei Diesel waren es 2,032 Euro. Im Laufe des bisherigen Tages zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab: Laut dem Kraftstoffmarkt-Experten Jürgen Albrecht war Benzin am Dienstagmittag rund 10 Cent teurer als am Montag, Diesel sogar 12 Cent.