Der Krieg in der Ukraine macht sich auch bei den Spritpreisen bemerkbar. Denn Rohöl wird angesichts des angespannten Marktes immer teurer. Wer aktuell etwa Super E10 tanken will, muss laut ADAC-Angaben durchschnittlich bundesweit 2,103 Euro bezahlen (Stand 9.März 2022) – ein Plus von 27,6 Cent zur Vorwoche. Damit ist ein Zehn-Euro-Schein mehr weg bei knapp 36 Litern.