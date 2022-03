Teures Tanken Hohe Kraftstoffpreise bedrohen viele Unternehmen

Der BGL fordert daher von der Bundesregierung die Einführung von Gewerbediesel – ähnlich wie in der Agrarwirtschaft , sodass die Transportunternehmen vergünstigten Diesel einkaufen können.

Auch das Taxigewerbe steht vor großen Herausforderungen. Thomas Voigt ist Geschäftsführer eines Unternehmensverbundes in Leipzig. Hier arbeiten 108 Taxiunternehmer mit 280 Fahrzeugen, die alle betankt werden müssen: "Was in der letzten Woche abgegangen ist, ist existentiell bedrohend, wir haben heute Morgen 1,97 Euro gehabt, das ist eine Steigerung, die wir eigentlich gar nicht abfedern können, die Tarife sind festgeschrieben von der Stadt Leipzig, wir können da nicht einfach die Preise erhöhen."