Rekordhoch Benzin und Diesel in Deutschland so teuer wie nie

Die Preise für Benzin und Diesel sind in Deutschland aktuell so hoch wie noch nie. Das treibt auch die allgemein schon starke Inflation weiter an und kann in Grenzregionen wie Ostsachsen zu Marktverzerrungen durch eine Flucht der Kunden nach Polen führen.