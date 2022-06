Der Krieg in der Ukraine hat die Spritpreise deutlich ansteigen lassen. Denn Rohöl wird angesichts des angespannten Marktes immer teurer. Die Bundesregierung senkt daher für die Monate Juni, Juli und August die Energiesteuer auf Kraftstoffe, um Autofahrer und Autofahrerinnen bei den gestiegenen Energiepreisen zu entlasten. Es werde solange lediglich das "nach Europarecht mögliche Mindestmaß" veranschlagt. Bei Benzin liegt die Ersparnis durch den sogenannten "Tankrabatt" bei den Steuerposten demnach rechnerisch bei rund 30 Cent je Liter, bei Diesel bei rund 14 Cent je Liter.

So wird gleichzeitig auch noch der Mehrwertsteueranteil mit reduziert – an der Zapfsäule werden so insgesamt rund 35,20 Cent weniger Steuern fällig für den Liter Benzin und rund 16,7 Cent weniger Steuern für den Liter Diesel. Damit entgehen dem Bund nach eigenen Berechnungen in diesem Zeitraum Steuereinnahmen in Höhe von 3,15 Millarden Euro.

Wer am 2. Juni am späten Mittag etwa Super E10 tanken wollte, musste laut ADAC-Spritpreise-App am späten Mittag durchschnittlich bundesweit 1,82 Euro pro Liter bezahlen, am 31. Mai lag der Mittelwert laut Angaben des Automobilclubs bei 2,15 Euro. Das sind 33 Cent weniger und damit bei 30 Litern fast die Ersparnis von einem Zehn-Euro-Schein.