Verbraucher Benzin so teuer wie lange nicht

Teures Rohöl und die CO2-Abgabe sorgen für steigende Spritpreise an den Tankstellen. Dem ADAC zufolge liegen sie derzeit so hoch, wie seit zwei Jahren nicht mehr. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Monaten. Auch klimapolitisch wird das so gewollt, um die Menschen zu einem Umstieg auf klimafreundlichere Technik zu motivieren.