Eine Ursache für die psychische Belastung am Arbeitsplatz sind vor allem fehlende Ruhezeiten. In kleineren Unternehmen werde der Gemütszustand der Belegschaft meist beim gemeinsame Kaffeetrinken und Quatschen aufgefangen und es könne schnell reagiert werden, anders als in Großunternehmen, sagt Psychologe Dirk Windemuth von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Er arbeitet mit Unternehmen, um psychischen Belastungen präventiv zu begegnen. Ein anderes Thema, was man in jedem Betrieb höre, sei, dass man ständig unterbrochen werde. "Dann klingelt das Telefon, dann kommen E-Mails, dann kommt jemand rein und ich kann hier gar nicht mal die großen Dinge abarbeiten. Ich werde immer unterbrochen." Eine Empfehlung, die er dann gebe, sei: "Richtet doch mal so eine stille Stunde ein. Das heißt, jeder Beschäftigte hat eine Stunde pro Tag, in der er konzentriert an einer Sache arbeiten kann."